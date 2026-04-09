暖かい春は、もっちりしっとりとした食感の米粉パンを持ってお出かけしませんか？一見難しそうなパンづくりも、米粉を使えば簡単です。今回は、米粉パンレシピの著書が人気を集める鈴木あつこさんに、とっておきの「ニンジンパン」レシピを教えてもらいました。何度もつくりたくなるパンです。米粉パンはうれしいことがいっぱい！まずは米粉パンの魅力をチェック。【写真】コロコロと転がして丸める●1：1時間ほどで焼き上がる小