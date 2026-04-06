新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を４月３日（金）夜９時30分より放送した。４月３日（金）の放送回では、漫才界の“レジェンド”ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）による授業、「漫才ブームに踊らされた芸人の急転落しくじり」