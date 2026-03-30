『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した織莉叶今もっとも勢いのあるアイドルグループ「＃Mooove！」の人気メンバー・織莉叶（おりと）ちゃんが、3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場。ルックスよし、スタイルよし、キャラクターよし、どれをとっても完璧なのだ!!【写真】ルックス＆スタイルよしの織莉叶のグラビア＊＊＊【スタイルの良さは母親譲り】――アイドルグループ「＃Mooove！」の織莉叶ち