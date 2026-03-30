

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した織莉叶





今もっとも勢いのあるアイドルグループ「＃Mooove！」の人気メンバー・織莉叶（おりと）ちゃんが、3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場。ルックスよし、スタイルよし、キャラクターよし、どれをとっても完璧なのだ!!

【写真】ルックス＆スタイルよしの織莉叶のグラビア

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【スタイルの良さは母親譲り】

――アイドルグループ「＃Mooove！」の織莉叶ちゃん。とにかくスタイルがスゴすぎてビックリしました！

織莉叶 ありがとうございます（笑）。母もプロポーションがいいので遺伝だと思います。本当に感謝ですよね。

――水着になることへの恥ずかしさはありました？

織莉叶 あんまりなかったです。私、高校生くらいからボディラインが出たり、露出度が高い洋服が好きだったんですよ。友達から「それは露出狂だよ」って言われていたくらい（笑）。

――もしかしてギャルだった？

織莉叶 いえ、全然違います。こう見えて私すごく人見知りで、小学校の頃は家族以外とほとんどしゃべれなかったほど。中学生のときは頑張って周りと話すようになったので、人生で一番陽キャだったと思います（笑）。

けど、高校に入ったら人見知りに逆戻り。仲の良い友達以外とは話さず、休み時間はイヤホンをしてひとりでスマホを見ているタイプでした。

――高校は共学？ モテたんじゃないの？

織莉叶 共学でしたが、ほとんど話しかけられなかったから、モテた記憶が全然ないです（笑）。

――それって、ずっとイヤホンをしていたからじゃ......。

織莉叶 そうなんですかねぇ。ただ、なぜか卒業式ではいっぱい話しかけられました。

――当時から美人だっただろうし、みんな仲良くなりたかったんでしょうね。話は戻ってスタイル維持で気をつけていることは？

織莉叶 え〜っと......すみません、何もしていないです！ マクドナルドが大好きで、多いときは週4くらいで食べています。ハンバーガーをセットで注文して、シェイクを頼んで、調子が良ければナゲットもいっちゃったりして。

――マックのフルコース！

織莉叶 ちなみにバーガーキングも大好きでよく食べています。あとはおすしも好き。コンビニでよく納豆巻きを買っています。

――クールなルックスとは裏腹に、話をするとずっと笑っているし、アイドルになって再び陽キャになっていません？

織莉叶 そうだったらうれしいな（笑）。「織莉叶って変わっているよね」って言われることも多いですが。

――自分ではどう変わっていると思います？

織莉叶 けっこう本気で猫になりたいです。高校生の頃からひそかに飼い猫になりたいと思っていて、誰かに面倒見てもらいながらも、気ままに生きているじゃないですか。寝たいときに寝られる生活ってうらやましい！

――休日の過ごし方は？

織莉叶 私の特技は長時間睡眠なんです。一度も起きずに20時間寝たことがあって、夜に寝たのに起きたらまだ夜だったから、最初はあんまり寝られなかったのかなって勘違いしたほど（笑）。

――寝るときのこだわりは何かありますか？

織莉叶 モコモコしたものが好きだから、一年中、毛布をかけています。少しでも感触を味わいたくて、冬でも短パン。寝る前のルーティンとしては、ひと通りベッドでゴロゴロしてから、寝るぞって決めて布団に入りますね。スマホを見ながら寝落ち、みたいなのができなくて。

――今後、やってみたい撮影は？

織莉叶 いつか雪の中で撮影してみたい。ただ私、埼玉出身でウインタースポーツをやらないから、ちゃんと雪が積もっているところをほとんど見たことがないんです。真っ白な銀世界、やっぱり憧れちゃいます。

――最後にメッセージを！

織莉叶 ＃Mooove！結成3周年ライブが5月23日にあるので、ぜひ見にきてください！ 先日メンバーのひなのん（姫野ひなの）が週プレさんの表紙を飾っていたので、私もいつかそうなれるように頑張ります！

スタイリング／牧野香子 ヘア＆メイク／加藤伶奈（JULLY）

●織莉叶（おりと）

3月22日生まれ 埼玉県深谷市出身

身長160cm 血液型＝O型

ニックネーム＝おりにゃ

趣味＝ディズニーに行くこと

特技＝長時間睡眠、書道

○昨年11月に「#Mooove!」に加入。

公式X【@orito0322】

公式Instagram【@orito0322】



織莉叶デジタル写真集『おりとと一緒に』 撮影／三瓶康友 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／三瓶康友