新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月４日（土）より開催される国内最高峰のフォーミュラレース『全日本スーパーフォーミュラ選手権（以下、スーパーフォーミュラ）』の開幕戦、Rd.１-２（モビリティリゾートもてぎ）の決勝レースの模様を無料生中継。このたび「ABEMA」スーパーフォーミュラ2026の中継を盛り上げるオフィシャルテーマソングにロックバンドNovelbrightの『開幕宣言』が決定。また、開幕戦となるRd.１-２