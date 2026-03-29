【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月30日22時より、カンテレ・フジテレビ系にてアカデミックバラエティ特番『カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞』が放送される。 この番組は、すごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見ていない研究者たちが集結し、その研究内容をプレゼン。最も熱意と研究愛を感じた研究者に「シャーベル賞」を授与する予測不能な異色の教養バラエテ