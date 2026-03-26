現在進行形でヤバいトンネルを代替愛知県豊田市で建設中の国道153号「新伊勢神トンネル」が2026年3月25日に貫通しました。国土交通省 名古屋国道事務所がその様子を動画で公開しています。【おめでとう!!】これが「トンネル貫通」の様子です（動画で見る）トンネルの延長は1900mで、2022年5月に掘削を開始。約4年で貫通に至りました。これを記念し、名古屋国道事務所は豊田維持出張所にて、新伊勢神トンネルの「貫通石」を3月2