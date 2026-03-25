大地震に遭遇したとき、気をつけなければならないのが、がれきや建物内での閉じ込めや避難の際のケガなどの「2次被害」。国際災害レスキューナースの辻直美さんによると、「対策すれば防げるものも多くある」そう。今回、2次被害をできるだけ増やさないために、今すぐできることについて、辻さんに教えてもらいました。※ この記事は『最強版プチプラ防災』に掲載された内容を抜粋・再編集しています【写真】必ず持ち歩きたい、防