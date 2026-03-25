ファイターズの２軍本拠地の移転先は現在３つの市にしぼられています。候補にあがっている自治体では、誘致に向けた動きがさらに熱を帯びています。駒大苫小牧高校です。生徒たちが吹奏楽の練習に励んでいました。そのワケはー（駒大苫小牧高校吹奏楽局福原絢香さん）「今はファイターズ２軍本拠地(誘致のための)演奏会の練習をしていました」苫小牧市内では今週末に、ファイターズ２軍本拠地誘致のため