東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（58）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。日本でもピッチクロックが導入される可能性に触れた。今回のWBCではピッチクロックなどMLBルールに対する課題が浮き彫りになった。敗れた準々決勝のベネズエラ戦では日本ハムの伊藤がピッチクロック違反、ロッテの種市がけん制制限違反を取られ、ペースを乱された。小林氏は「MLB選手