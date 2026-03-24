《コンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引き》【写真】「助けて」「お願いがあるの」坂口杏里の“金の無心”全やりとり3月24日、各メディアで伝えられた衝撃的な情報。窃盗容疑で逮捕されたのは、元タレントの坂口杏里容疑者だ。度重なる金銭トラブルも「坂口容疑者が逮捕されたのは、3月17日午後のこと。東京都八王子市にあるコンビニで、サンドイッチ1個を万引きした疑いです。犯行に気づいた店員が高尾署に届け出て、駆