寄り添いながら寝転がり、同じタブレットで一緒にショート動画を楽しんでいたという女の子と柴犬さん。思った以上に平和で尊い光景が話題になっているのです。 ずっと見ていたくなる『家族』という言葉がしっくりとくる微笑ましい光景は記事執筆時点で2万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられています。 【動画：タブレットを一緒に見る女の子と犬→まるで本当の姉妹のような『平和な光景』】 一緒に動画を観