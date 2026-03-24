もう一品なにか副菜をつくりたいけれど、忙しくて時間がない…そんな経験はありませんか？今回は、農家の娘として旬の食材を使ったレシピを発信しているセリナさんに、「ニンジンのおかかバターあえ」レシピを教えてもらいました。ニンジンの甘みとバターの塩味がマッチして、シンプルなのにコクのある味わいに。レンチンして混ぜるだけなので、忙しい日でも簡単につくることができますよ。ぜひ試してみてください！レンチンで簡