もう一品なにか副菜をつくりたいけれど、忙しくて時間がない…そんな経験はありませんか？ 今回は、農家の娘として旬の食材を使ったレシピを発信しているセリナさんに、「ニンジンのおかかバターあえ」レシピを教えてもらいました。ニンジンの甘みとバターの塩味がマッチして、シンプルなのにコクのある味わいに。レンチンして混ぜるだけなので、忙しい日でも簡単につくることができますよ。ぜひ試してみてください！

レンチンで簡単！ニンジンの甘味引き立つ「おかかバターあえ」

ニンジンは加熱することで甘みがグッと引き立ちます。バターのコクとおかかのうま味が加わると、シンプルなのにあとを引くおいしさに。レンチンだけでできるので、あと一品欲しいときにもおすすめの副菜です。

【写真】皮ごと太めの千切りに

●ニンジンのおかかバターあえ

【材料】

ニンジン 1本

A[カツオ節1袋 白だし小さじ1〜2 バター5g]



【つくり方】

（1） ニンジンをよく洗い、皮ごと太めの千切り（3〜5mm幅）にする。

（2） 耐熱容器に入れふんわりとラップをし、600Wで2分半加熱する。お好みの硬さに合わせて、加熱時間は調整してください。

（3） Aを加えて混ぜ合わせたら完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください