シンクに置いてあるスポンジは、変色したりカビが生えたりして、小さなストレスになることも。プチプラグッズの活用が大好きなESSEフレンズエディターのかつらさんが、「使い捨てスポンジ」にしたらストレスが減るか検証しました。ニトリの「毎日とりかえスポンジ」に替えてわかったことや、メリットとデメリットについてご紹介します。「使い捨て=ムダ使い」という先入観もじつは以前、100円ショップの使い捨てスポンジを使う機会