東北では、スギ花粉のピークが続くでしょう。関東から九州ではスギ花粉のピークは過ぎつつありますが、まだ晴れる日は飛ぶため、対策が欠かせません。また、ヒノキ花粉が飛び始めており、まもなくピークを迎えるでしょう。明日21日(土)は全国的に晴れるスギ花粉大量飛散ヒノキ花粉にも注意明日21日(土)は、東北や関東、北陸の天気も回復し、日中は広い範囲で晴れそうです。スギ花粉が大量飛散するでしょう。特に、東北の各地、