アニソンダンスパフォーマンスチーム・REAL AKIBA BOYZ（略称：RAB）のグループ内ユニット「RAB ESPICE（アールエービーエスピス）」が3月18日(水)、初のデジタル写真集『最高潮デスティニー』を発売！RAB ESPICEは、2019年にREAL AKIBA BOYZに加入した、ネス、とぅーし、ゾマやかじゃない!の3名で結成されたユニット。昨年から新メンバーとして高校生の凪、中学生のKOSUKEが加わり5人体制として活動している。本作は、バチっとき