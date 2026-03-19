野球において「流れ」と「間」の大事さを再認識させられたWBC取材だった。侍ジャパン連覇の夢が潰えたベネズエラ戦は、それが顕著に表れた。5―2の4回1死一、二塁。前の打席で申告敬遠された大谷が打席に立つと、期待感が球場を包んだ。多くのベネズエラファンも世界一の選手の打席に応援そっちのけで立ち上がり、スマホでその場面を記録しようとしていた。一本出れば試合が決まる場面。3番手・デヘススが2球で追い込んだとこ