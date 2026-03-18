テレビの前のみなさんは、「はったい粉」をご存じでしょうか？大麦の一種、はだか麦を加工した食品です。かつて、栽培が盛んだった徳島県つるぎ町で今、この「はだか麦」が消滅の危機を迎えています。伝統を守り続ける家族を取材しました。 徳島県つるぎ町貞光。標高約430メートルの山あいにある三木枋集落です。今でも3戸4人が暮らすこの集落では、2018年に世界農業遺産に認定された「傾斜地農耕」が行われています。