◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラ代表でオリックス所属のＡ・マチャド投手が、米国との決勝で勝利投手となった。２−０の７回２死一塁で登板し、火消しに成功したが、続投した８回、ハーパーに痛恨の同点２ランを浴びた。直後の９回表に味方が勝ち越したため、大一番で勝利投手に。今大会はチーム最多６登板で防御率２・８４と、方程式の一角として優勝に貢