ABCテレビは17日、お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）がMCを務めるABCテレビ『相席食堂』（毎週火曜後11：17※関西ローカル）の見逃し配信再生数（TVer・ABEMA・GYAO!の合計）が、2018年の番組開始以来、累計1億回を突破したと発表した。【写真】「ちょっと待てぃ!!」が虎仕様に…『相席食堂』×阪神タイガースのタオル特番時の18年1月4日分を除き、レギュラー放送が開始された18年4月8日放送分からカウント。TVer・ABEMA・GY