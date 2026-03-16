Sky株式会社は営業名刺管理サービス「SKYPCE」の２つの新機能「AI アドバイザー」、「AI 音声検索」について、俳優の吉田鋼太郎さん、土屋太鳳さんが出演する TVCMを３月16日（月）から全国で放映開始する。 「AI アドバイザー」は名刺管理画面から直接起動でき、SKYPCEの操作や使い方についてマニュアルなどの情報を参照し素早く回答してくれる機能で、操作上の疑問が生まれても生成 AI が素早く解決してくれる優れもの。一方「AI