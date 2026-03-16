「YouTubeドリーム」という言葉は、過去のものになりつつある。【写真を見る】”ギャラ0円時代”にバズった「心霊スポット1週間生活」、”ニセ解散”でSNSを騒がせた「冤罪ドッキリ」のサムネイルの数々現在、YouTuberをとりまく数字は残酷だ。全盛期の2021年頃なら、仮に100万回再生されたら30万円から50万円の広告収入が期待できた。しかし今、同じ100万回再生でも、エンタメ系動画なら収益が10万円を切るケースすら珍しくない