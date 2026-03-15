◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、ローンデポパークでのＷＢＣ準々決勝、日本―ベネズエラ戦を生観戦。相手の破壊力を冷静に分析し、敗因を探った。＊＊＊＊＊日本が誇る最高峰のピッチャーが集まっても、ベネズエラに８点を許した。各打者の反応を見る限り、一人一人の投手をじっくり研究されたように感じた。ボール球