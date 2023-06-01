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【バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.】 2026年12月 発売予定 価格：35,200円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 MAGI ARTSより、2026年12月に発売予定の1/6スケールフィギュア「バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.」。こちらは、イラストレーターの高