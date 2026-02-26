「俺の方が経験あるからさ」 〜年上部下が全然言うことを聞いてくれません！〜_01【漫画】本エピソードを読む納品したデータが改ざんされ、取引先から「縮尺が違うので全部やり直し」と連絡が入り唖然とする。原因を突き止めると、年上の部下である村瀬がメール送信の数分前にデータをいじっていたことが判明した。しかし、社長は事実を信じてくれない。辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんが過酷な社内トラブルを描いた漫画『「俺の方が