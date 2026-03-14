女優の水沢エレナ（３３）が１４日に自身のインスタグラムを更新し、昨年に離婚したことを公表した。「いつも応援いただき、ありがとうございます」と書き出し、「私事で大変恐縮ではございますが、昨年離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。「今後もより一層努力を重ね、精進してまいります。変わらず温かく見守っていただけますと幸いです」とメッセージを寄せた。水沢は３１歳の誕生日を迎えた翌