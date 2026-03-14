今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された仲良し猫コンビの様子。猫ちゃんたちが尻尾をクロスさせている瞬間をSNSにアップした投稿主さん。その可愛さに多くの猫好きたちが注目しました。投稿はXにて、19.7万回以上表示。2.1万件以上のいいねが寄せられていました。 【写真：仲良くいっしょにいた『2匹の猫』→『しっぽ』を見ると……奇跡みたいな瞬間】 クロス尻尾 今回、Xに投稿したのは「のんちゃん」さん。登場したの