ここ数ヵ月だけでさまざまな話題を振りまいているMEGUMIさん。プロデュースしたNetflixのヤンキー恋愛リアリティショー『ラヴ上等』は、昨年12月に公開すると瞬く間に大ヒット。今年2月にはプロデューサーとしてNetflixと複数年契約を結び、アンスクリプテッド作品を制作して独占配信していくことが発表されました。2023年に発売した美容本『キレイはこれでつくれます』（ダイヤモンド社）が60万部突破のベストセラーとなったこと