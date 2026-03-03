３月３日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は朝日新聞の「イラン攻撃、見えぬ収束楽観視するトランプ氏、懸念にじむ世論」という記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事によると、トランプ米大統領が１日、イスラエルとともに進めるイランへの攻撃について「４～５週間」続くとの見通しを示した。圧倒的な軍事力を見せつけているが、その発言には希望的な観測も目立つ、とある。 また同新聞