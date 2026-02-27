期間限定ビッグサイズで新登場！「成城石井自家製 モーモーモーチャーチャーチャー」「成城石井」で販売されている「モーモーチャーチャー」というスイーツをご存知ですか？ 2015年に誕生し、累計販売数約70万個を突破した大人気のアジアンスイーツです。 販売から約10年。ロングセラーを記念して、2026年2月20日（金）から期間限定で、昨今人気の“ビッグサイズスイーツ”となって登場しました！その名も「成城石井自家製 モーモ