巻き毛が可愛い「セルカークレックス」 セルカークレックスは、くしゃっとした巻き毛が全身を覆う、とても個性的な猫種です。その姿はまるでテディベアやぬいぐるみのようで、思わず触れたくなる愛らしさがあります。 セルカークレックスは骨格がしっかりしており、丸みのある体つきが特徴です。被毛は柔らかく密度があり、触れるとふわっと弾力を感じるでしょう。 性格は穏やかでマイペース、