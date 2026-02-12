２軍でマイペース調整中の日本ハム・宮西尚生投手が１２日、１軍名護キャンプに参加。ブルペンで５４球を投げ、山本昌臨時コーチからアドバイスを受けた。ブルペンに到着した山本昌コーチは、キャッチボール中だった宮西に歩み寄ると、現在の登板数を確認。通算９００登板と聞くと「あと１００？いけ！ウチの岩瀬を抜け」と発破をかけた。その後は、アドバイスも受けながら５４球のピッチング。見守った新庄監督が「ミヤ