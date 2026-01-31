寒い季節に活躍する「せいろ」は、食材を切って蒸すだけでも、ごちそう感のある一品が完成する心強い味方。乾燥春雨もそのまま蒸せば、うま味をたっぷり吸ってふっくら仕上がります。下ごしらえは最小限、あと片付けもラクラク。せいろレシピで有名なりよ子さんに、忙しい日やもう一品欲しいときに重宝する、「ピリ辛春雨」レシピを教えてもらいました。冷えた体が温まる「せいろおかず」で冬を乗り切る寒い冬こそ、心も体も温めて