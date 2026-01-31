筆者の論文執筆スタイルに大きな影響を与えた人物の教えとは？（写真はイメージです）連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第160話新型コロナウイルスに関する論文を次々と出版してきた筆者。その作文能力は、どこで培われたものなのか？筆者の執筆スタイルに大きな影響を与えた、ある人物との出会いを振り返る。＊＊＊【私の作文能力はどこからきたのか】私が文章を書くのが好きで、文筆家に憧れていて、一時期