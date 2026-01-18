NASA（アメリカ航空宇宙局）は日本時間2026年1月17日から18日にかけて、「Artemis II（アルテミスII）」ミッションで使用される大型ロケット「SLS（スペース・ローンチ・システム）」のロールアウト（射点への移動作業）を、アメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターで実施しました。VABから約12時間の移動を終えて39B射点に到着輸送車両「Crawler-Transporter 2（クローラー・トランスポーター2）」に移動式発射台ごと載せられ