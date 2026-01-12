つながるキモチ＜３＞「これを着て、いつかあの世にいくのね」「みんな、すてきよ」昨年１１月下旬、東京都町田市のイベント会場を訪れると、着物をリメイクしたドレス、白のワンピースや太極拳の衣装など、思い思いの服をまとった女性８人が楽しそうに談笑していた。開かれていたのは、人生の最後、棺おけに入る時に着る服「エンディングウェア」の発表会だ。８人は７０、８０代で、将来同じ樹木葬墓地に入る仲間「墓友（