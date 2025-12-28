最近は「わざわざハガキで出すのはやめる」という人も多い年賀状ですが、それを逆手に取れば、「あけおめLINE」より有効な恋愛ツールとなるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性189名に行ったアンケート結果を参考に「片思い中の男性へのアピールに『年賀状』が最適な理由９パターン」をご紹介します。【１】レスポンスを期待できるから「年賀状を返してくれなくても、少なくともLINEでは返事がもらえる」（20代