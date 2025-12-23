株式会社ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年12月26日（金）から年末年始限定で、「肉バーガーフェア」を開催する。■食べ応え抜群の贅沢バーガー「肉バーガーフェア」では、年末年始の特別なひとときにぴったりな、食べ応え抜群の贅沢バーガー「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」を提供する。「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」は、2枚ずつ重ねた牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズ、牛