スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺った下田美咲さんは、読者モデルから「コールの女王」と呼ばれるタレント・パフォーマーになるという異色の肩書きを経て、現在はnoteで総額3億円という驚異的な実績を誇る作家として活躍しています。 ただ、これまで芸能事務所を渡り歩き、夢に破れ、何を見ても面白