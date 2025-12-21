高市首相の発言に対し、異常なまでに噛みついてきた中国。ここまで強硬な態度を取る背景にある、中国共産党が作り上げてきた「物語」について、自身が内モンゴル出身で、その実態に接してきた静岡大学教授・楊海英氏が解説する。（本記事は『中国共産党歴史を書き換える技術』(ワニブックス刊)より抜粋・編集したものです）「中華民族の偉大なる復興」は何を意味するのか現在、習近平国家主席は「中華民族の偉大なる復興」を掲げ