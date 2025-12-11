出張や旅行で飛行機を利用したとき、機内に忘れ物をしてしまった経験はありませんか。飛行機でよくある忘れ物や、忘れ物が見つかりやすい場所について、日本航空（JAL）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【要注意】「えっ…知らなかった！」これが飛行機でよく見つかる“忘れ物”です！日本航空は、機内ではスマホや財布、鍵、イヤホン、本、衣類などの忘れ物が多く見つかると説明。座席周辺で忘れ物が多