映画監督、演出家の堤幸彦（70）が10日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。監督のギャラ事情を告白した。「SPEC」「池袋ウエストゲートパーク」「TRICK」「20世紀少年」など数々のヒット作を手掛けてきた堤氏。関西の子役からの質問に答える企画で、「給料はいくら」というち直球の質問に「これほんとに一番話しづらい話」と吐露した。「ドラマと映画じゃカテゴリーが違うんですけど」と前置きした上で