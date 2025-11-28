今週は東京競馬場でジャパンカップ（芝2400m）が行われる。3世代のダービー馬に秋の天皇賞勝ち馬マスカレードボール、欧州最強馬・カランダガン参戦の今年はまさしく豪華絢爛た。ここでは、過去10年からクロワデュノールとタスティエーラにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■クロワデュノールに“馬券内率83％”データ 海外へと戦いの場を移したクロワデュノ&#