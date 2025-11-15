ホットパレット（東京都江東区）が運営するステーキチェーン「ペッパーランチ」が「2026年福袋」を、2026年1月1日から期間限定で発売します。【画像】「か、かわいい！」これが「ペッパーランチ」のバッグです！全国190店舗で販売「2026年福袋」は、ペッパーランチの商品「ビーフペッパーライス（お肉普通・ライスM）」の引換券が封入された福袋で「2000円パック」と「5000円パック」の2種がラインアップされています。「2000