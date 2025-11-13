ジャケットとインナー「センスUP」のテクニック１枚で着るよりも2枚。重ね着がどうにもしっくりこない」もなくなる、重ね着の基本パターン。さらにもう一歩踏み込んで「合わせる素材」の選び方にも注目。見た目だけでは分からない、さりげなくオシャレに磨きがかかるレイヤードのテクニックをご紹介。レザーとフーディビッグフーディはレザージャケットとともにタフに着るブラウンフェイクレザーシャツジャケット／カルバン・クラ