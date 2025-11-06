メ～テレ（名古屋テレビ） 亀山市の2700世帯で濁り水。水道水が茶色く濁り、給食は3日連続でレトルトカレーとなっています。 浴槽に貯まるのは、麦茶のように茶色く濁った水。水道から出た“濁り水”です。 映像は5日、三重県亀山市の阿野田町で撮影された映像です。 周辺では、11月1日から水道水が茶色く濁った状態となっていて、その影響は市の1割に及ぶ、約2700世帯に広がっています。 亀山市は4カ所に給