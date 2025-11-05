10月下旬に発表された英Opensignalによる国内の通信品質評価レポート。KDDIが高い評価を受けて“3連覇”をアピールする一方、次点となるソフトバンクはどう受け止めているのか。 5日、ソフトバンクの決算説明会に登壇した宮川潤一社長は、「現場からすると、あの評価基準はおかしいと言う。だが負けているのは事実。一番になるまで言い訳は聞かない」と語る。 同氏は、「（ソフトバンクのネットワ&#125