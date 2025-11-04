クマクマによる人的被害が深刻な秋田県での駆除活動を支援するため、防衛省が早ければ5日にも陸上自衛隊の部隊を派遣する方向で調整していることが4日、関係者への取材で分かった。近く県と協定を結ぶ。銃器による駆除は行わず、箱わなの輸送などの後方支援に当たる。秋田県の鈴木健太知事が10月28日、東京・市谷の防衛省を訪れ、自治体による駆除作業に限界があるとして自衛隊派遣を要望していた。政府は同30日、関係閣僚会