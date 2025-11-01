【山羊座】2025年11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?山羊座（12/22~1/19）【LUCKY DAY】11月18日【KEY TO GOOD LUCK】文房具を新調する【LUCKY COLOR】スカイブルー「聞く力と話す力」を磨き上げてあなたの未来は、今月交わされる「対話」の中に。何気ないやり取りにこそ、進むべき道を示す重要なヒントが隠されている暗示。ただ情報を受け取るだけではなく、自らの思考も研ぎ澄ませ、